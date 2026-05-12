Exitoso cierre del Torneo Barrial “Arturo ‘Pollo’ Tinturé” en Jacobacci

Club San José se consagró campeón tras una emocionante final disputada en el predio municipal de Las Chacras.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, acompañó a la Comisión de Fútbol Barrial durante la entrega de premios del torneo “Arturo ‘Pollo’ Tinturé”, desarrollado en el predio municipal de Las Chacras.

En el marco del cierre del certamen, se realizó un reconocimiento especial a familiares de Arturo “Pollo” Tinturé, en homenaje a su trayectoria, compromiso y valioso aporte al fútbol local.

La gran final tuvo como protagonista a Club San José, que se quedó con el campeonato luego de vencer por penales a Moliendas, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El tercer puesto fue para Taller Don Víctor.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de los equipos participantes y el compromiso de quienes hicieron posible el desarrollo del torneo, consolidando este espacio como un importante punto de encuentro deportivo y social para la comunidad.

Asimismo, felicitaron a jugadores, cuerpos técnicos y familias por el acompañamiento permanente durante toda la competencia.