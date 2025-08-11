Audiencia Pública para evaluar impacto ambiental de buque FLNG

El Gobierno de Río Negro convoca a la Audiencia Pública presencial, para conocimiento del proyecto “Buque MK II”, el 16 de septiembre. Esta corresponde a la segunda etapa del desarrollo de una unidad flotante de licuefacción de gas natural licuado (FLNG) en el Golfo San Matías.

El encuentro será llevado a cabo desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, es parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental tal como lo establece la Ley Nº 3.284, y permitirá la participación ciudadana para expresar opiniones, observaciones y aportes respecto a esta iniciativa de gran escala que busca convertir a la provincia en una plataforma exportadora de GNL.

El proyecto involucra la instalación de una unidad flotante de licuefacción de gas en el Golfo San Matías, la MK II, con operación prevista a partir de 2028. Esta etapa forma parte de un plan integral de exportación de GNL. La unidad se sumará a otro buque flotante, previsto para 2027, con el objetivo conjunto de alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 5,95 millones de toneladas métricas anuales (MTPA).

Las personas interesadas en participar de forma oral en la audiencia deberán inscribirse completando sus datos personales en el formulario disponible en la web oficial de Ambiente (ambiente.rionegro.gov.ar), con plazo hasta 72 horas antes de la audiencia. Cada intervención podrá extenderse por un máximo de cinco minutos. Por consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico: audienciaspublicas.ambientern@gmail.com. Además, el expediente completo del proyecto se encuentra disponible en línea para consulta pública.

La actividad forma parte de una política ambiental activa de la Provincia, orientada a garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información y el desarrollo sustentable de proyectos energéticos estratégicos para el país.