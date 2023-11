Mallín Nehuen no pudo ante Deportivo Villalonga y perdió la ilusión de clasificar

En la tarde del domingo, Villalonga impuso su historia, su experiencia y su físico en Maquinchao y se llevó los 3 puntos que lo mantienen junto al Deportivo Roca en la cima y en la disputa ahora, por quién se quedará con el primer puesto de la zona 10.

Un primer tiempo donde las cosas fueron parejas con algunas insinuaciones del visitante pero sin llegadas netas al arco, apenas un cabezazo desde un córner y sobre el final un tiro libre de Barra que pasó muy cerquita del palo derecho del arquero Zgaib; mientras que el local Mallín Nehuen, no logró superar la línea defensiva que le puso su rival y no se contabilizan llegadas neta al arco de Iturburu.

Apenas iniciado la segunda etapa, Villalonga sorprendió con un pelotazo de Vivanco que pegó en el palo izquierdo de Zgaib que si el efecto hubiera sido hacia dentro, la pelota terminaba en el fondo de la red, apenas iba 1m de juego y volvió a llegar la visita. En 2m de juego llevaba tres oportunidades de gol, lo que indicaba que Mallín no terminaría bien a ese ritmo.

Y lo pudo aguantar hasta que llegaron los goles, los dos de la misma manera, de la misma forma. Primero del córner del costado derecho. Nuevamente era José Vivanco el encargado de la pelota parada sacó su zurdazo y cayó al segundo palo donde por su altura y porque además su marca no llegaría ni con un resorte, fue Carlos Fernández quién saltó más arriba y metió el frentazo cruzado que tuvo destino de red, nada para hacer ni reprocharle al arquero Zgaib.

No pasó mucho tiempo y otra vez lo mismo, córner, pero desde la izquierda, ejecutante?, el mismo, Vivanco, esta vez el centro llegó al primer palo y fue Everling, el encargado de estampar el frentazo con toda su fuerza y a la carrera, 2 a 0.

Mallín no logró reponerse, Iturburu prácticamente fue un espectador, sobre todo en el segundo tiempo porque el local no lo inquietó nunca ya que no lograba romper la línea defensiva. El Deportivo pudo haber aumentado la diferencia pero Zgaib se hizo cargo para que no sucediera.

Y volvió a ser más Villalonga ganó 2 a 0 y esperará a su rival el próximo domingo, Deportivo Roca que vapuleó en su estadio a Juventud Agraria por 5 a 1. El partido que define al primero del grupo 10, se define el domingo 3 de diciembre en Villalonga.

Gentileza Radio Roldán..