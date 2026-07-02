Continúan los trabajos de limpieza y nivelación en el barrio Faldeo

La Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Jacobacci, continúa ejecutando tareas de limpieza y nivelación en los espacios frentistas de las viviendas del barrio Faldeo.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el entorno urbano, optimizar la circulación y contribuir al mantenimiento de los espacios comunes, favoreciendo una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas del sector.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejoramiento de distintos barrios de la localidad, con el propósito de brindar espacios más seguros, ordenados y accesibles para toda la comunidad.