Producción de Maquinchao participó de una jornada de intercambio en Jacobacci

La Municipalidad de Maquinchao, a través del Área de Producción, participó el pasado martes 30 de junio de una jornada de trabajo e intercambio de experiencias en el vivero forestal de Ingeniero Jacobacci.

La actividad permitió compartir metodologías de trabajo, intercambiar plantas y conocer nuevas prácticas de producción, fortaleciendo el vínculo y la cooperación entre los viveros de la región.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros representan una valiosa oportunidad para potenciar el trabajo conjunto, promover el aprendizaje y mejorar las estrategias de producción local.

Asimismo, agradecieron al equipo del Vivero Forestal de Ingeniero Jacobacci por la cálida recepción y la predisposición para compartir conocimientos y experiencias, reafirmando el compromiso de continuar impulsando espacios de colaboración que contribuyan al desarrollo productivo de la región.