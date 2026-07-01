Mejoran las condiciones de transitabilidad en la Ruta Nacional 23

Tras un importante operativo llevado adelante por trabajadores del 20° Distrito de Vialidad Nacional, mejoraron las condiciones de circulación en los tramos pavimentados de la Ruta Nacional 23, entre Comallo y Dina Huapi.

Las tareas incluyeron el riego con solución salina y el despeje de la calzada, con el objetivo de reducir la presencia de hielo y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector.

En cuanto a los desvíos, se informó que presentan barro, aunque permanecen transitables.

Desde Vialidad Nacional se recomienda evitar la circulación en horario nocturno, debido a las intensas heladas pronosticadas para la Región Sur y la zona cordillerana, lo que podría generar nuevamente la formación de hielo sobre la calzada.