Ariel Sambueza asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Jacobacci

La institución realizó el traspaso formal de autoridades y presentó la nueva Comisión Directiva, que estará a cargo de la representación de los comerciantes, industriales y actores vinculados a la actividad minera de la localidad.

La Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci renovó sus autoridades. Ariel Sambueza asumió la presidencia de la institución tras el acto formal de traspaso de gestión realizado el sábado, que incluyó la firma de las actas correspondientes y la entrega de documentación, libros institucionales, balances e inventario patrimonial.

La presidenta saliente, Mónica Mena Vera, junto a integrantes de su Comisión Directiva, hizo entrega de la gestión a las nuevas autoridades, en un encuentro que contó con la participación de miembros de comisiones directivas de distintas épocas.

La jornada constituyó también un espacio de reconocimiento a quienes formaron parte de la historia de la institución y contribuyeron a su continuidad y desarrollo.

La nueva Comisión Directiva

La conducción de la Cámara quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ariel Sambueza.

Ariel Sambueza. Vicepresidente: Simón Vejar.

Simón Vejar. Secretario: José Quintrilef.

José Quintrilef. Prosecretario: Argentino Andrade.

Argentino Andrade. Tesorero: Yair Cano.

Yair Cano. Protesorero: Mauro Latorre.

Vocales titulares:

Joaquín Acuña.

Fabricio Alastuay.

Alicia Arrix.

Elvia Briones.

Vocales suplentes:

Josefina Mellado.

Elio Guzmán.

Pablo Andrade.

Comisión Revisora de Cuentas

Miembros titulares:

Braulio Campetti.

Ever Aranibe.

Miembros suplentes:

Fidel Álvarez.

Marta Báez.

Continuidad y compromiso con el comercio local

Desde la institución expresaron su agradecimiento a las autoridades salientes por el trabajo realizado y desearon a la nueva Comisión Directiva una gestión fructífera, basada en el diálogo, la participación y el compromiso con los asociados.

Asimismo, reafirmaron la importancia de fortalecer el comercio local como motor de generación de empleo, acompañamiento a las familias, inversión y desarrollo económico para Ingeniero Jacobacci.

Con esta renovación de autoridades, la Cámara de Comercio, Industria y Minería inicia una nueva etapa, con el objetivo de continuar representando los intereses de sus asociados y acompañar el crecimiento de la comunidad.