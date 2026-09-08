Comienzan las inscripciones a la educación obligatoria 2027

El 14 de septiembre se pondrá en marcha el período de inscripciones que incluye sala de 4 años en Educación Inicial, primer grado de Educación Primaria, y primer año de secundaria tanto en Escuelas Secundarias Rionegrinas (ESRN) como en escuelas de Educación Técnica.

La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento del Ministerio de Educación de Río Negro, Aurelia Sosa, comentó que las inscripciones se recibirán hasta el 25 de septiembre.

Hay que estar muy atentos para retirar las planillas de inscripción de las instituciones educativas o de las supervisiones o consejos escolares más cercanos al domicilio” señaló la funcionaria y resaltó la importancia de que las planillas se completen en su totalidad con todos los datos que se requieren “y también es clave que se puedan completar las opciones en cada una de las áreas”.

Al respecto indicó que en Educación Inicial y Primaria son tres las opciones que debe colocar cada familia mientras que en Educación Secundaria se deben completar ocho.

Cualquier interesado debe presentarse a la institución más cercana a su domicilio y los estudiantes que actualmente están en 7° grado y que el año próximo van a ir a educación secundaria, en la misma escuela les entregan las planillas para que las familias las completen” comentó.

Una vez que las planillas estén completas, las instituciones las acercan a la supervisión correspondiente para comenzar la carga y el período de clasificación.

“Estimamos que a fines de octubre, principios de noviembre luego que se realice el proceso de clasificación y también los sorteos que se realizan en las instituciones, ya podamos tener los listados definitivos en cada una de las instituciones” dijo Sosa.

En cuanto a los sorteos, aclaró que se realizarán en las escuelas donde el número de estudiantes interesados en ingresar supere el número de vacantes disponible: “Se realiza un sorteo de manera pública y las supervisiones van a estar comunicando y difundiendo el horario y el día en el cual se van realizar los sorteos” resaltó.