Última semana de inscripción a la educación obligatoria 2026

Ricardo Manrique 10 horas ago

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que hasta el 26 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para la educación obligatoria 2026, que incluye sala de 4 años en Nivel Inicial, primer grado de Primaria y primer año de Secundaria, tanto en Escuelas Secundarias Río Negro como en técnicas.

En el caso de Educación Inicial, las inscripciones se realizan directamente en jardines de infantes o en escuelas primarias con salas de nivel inicial, donde se entrega y completa la planilla correspondiente.

Para Educación Primaria, las y los estudiantes que cursan la sala de 5 en instituciones públicas recibirán la planilla por parte de sus docentes, debiendo completarla y entregarla en la primera opción consignada como escuela primaria. Asimismo, quienes provengan de instituciones privadas podrán acercarse a la supervisión escolar para recibir orientación y obtener la planilla.

Finalmente, respecto a Educación Secundaria, las y los estudiantes de septimo grado en escuelas públicas recibirán la planilla en su institución, podrán completarla y entregarla en la misma escuela. Aquellos que provengan de la educación privada y deseen ingresar al sistema público deberán dirigirse a una supervisión de nivel secundario para recibir asesoramiento.

Tanto en Educación Inicial y Primaria deben consignarse tres opciones de ingreso, mientras que en Secundaria se pueden elegir hasta ocho opciones, dependiendo de la oferta de la localidad.

