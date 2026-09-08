Mayores de 25 años ya pueden inscribirse en el IUPA sin título secundario

Ya está abierta la inscripción al programa de Ingreso del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) para mayores de 25 años sin título secundario, una propuesta que amplía el acceso a la educación superior y brinda nuevas oportunidades de formación profesional en la región.

A través de esta iniciativa, personas mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios pueden acceder a una carrera universitaria si cuentan con experiencia, conocimientos o preparación acordes a la disciplina que desean estudiar.

La propuesta se enmarca en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior 24.521, e incluye instancias de nivelación, evaluación y entrevistas con los equipos de las carreras elegidas. Más que una instancia de ingreso, el programa busca ampliar las posibilidades de acceso a una formación profesional en artes, reconociendo también los saberes y experiencias construidos por fuera de los recorridos educativos tradicionales.

Formarse en la región, proyectarse desde la Patagonia

Para el IUPA, ampliar el acceso a la universidad también significa crear contextos para que más personas puedan desarrollar sus capacidades, construir proyectos profesionales y encontrar nuevas oportunidades sin alejarse de su territorio. La formación universitaria en artes permite incorporar herramientas profesionales, desarrollar proyectos y ampliar las posibilidades de inserción en el campo artístico y cultural, fortaleciendo a su vez las capacidades profesionales de la región.

Para realizar la inscripción se deberá presentar

Formulario de inscripción completo.

Original y copia del DNI, frente y dorso.

Currículum Vitae.

Certificado de Salud.

Acta de nacimiento.

Etapas del ingreso

1. Inscripción Etapa de postulación. Del 1 al 30 de septiembre de 2026.



2. Orientación y nivelación: Incluye actividades de nivelación e introducción a la vida universitaria.



3. Entrevista personal y evaluación: Las personas postulantes se reunirán con directores o coordinadores de las carreras de su interés y realizarán una evaluación escrita. Octubre de 2026.



4. Notificación e inscripción a la carrera: Las personas admitidas recibirán una notificación por correo electrónico, que habilitará la inscripción presencial definitiva a la carrera elegida.

La convocatoria está dirigida a personas de Río Negro y otras localidades de la Patagonia interesadas en iniciar una trayectoria universitaria en el campo de las artes.

Se trata de una oportunidad para formarse, desarrollar una profesión y proyectar el futuro desde la Patagonia.