Mayores de 25 años ya pueden inscribirse en el IUPA sin título secundario

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Ya está abierta la inscripción al programa de Ingreso del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) para mayores de 25 años sin título secundario, una propuesta que amplía el acceso a la educación superior y brinda nuevas oportunidades de formación profesional en la región.

A través de esta iniciativa, personas mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios pueden acceder a una carrera universitaria si cuentan con experiencia, conocimientos o preparación acordes a la disciplina que desean estudiar.

La propuesta se enmarca en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior 24.521, e incluye instancias de nivelación, evaluación y entrevistas con los equipos de las carreras elegidas. Más que una instancia de ingreso, el programa busca ampliar las posibilidades de acceso a una formación profesional en artes, reconociendo también los saberes y experiencias construidos por fuera de los recorridos educativos tradicionales.

Formarse en la región, proyectarse desde la Patagonia

Para el IUPA, ampliar el acceso a la universidad también significa crear contextos para que más personas puedan desarrollar sus capacidades, construir proyectos profesionales y encontrar nuevas oportunidades sin alejarse de su territorio. La formación universitaria en artes permite incorporar herramientas profesionales, desarrollar proyectos y ampliar las posibilidades de inserción en el campo artístico y cultural, fortaleciendo a su vez las capacidades profesionales de la región.

Para realizar la inscripción se deberá presentar

  • Formulario de inscripción completo.
  • Original y copia del DNI, frente y dorso.
  • Currículum Vitae.
  • Certificado de Salud.
  • Acta de nacimiento.

Etapas del ingreso

1. Inscripción Etapa de postulación. Del 1 al 30 de septiembre de 2026.


2. Orientación y nivelación: Incluye actividades de nivelación e introducción a la vida universitaria.


3. Entrevista personal y evaluación: Las personas postulantes se reunirán con directores o coordinadores de las carreras de su interés y realizarán una evaluación escrita. Octubre de 2026.


4. Notificación e inscripción a la carrera: Las personas admitidas recibirán una notificación por correo electrónico, que habilitará la inscripción presencial definitiva a la carrera elegida. 

La convocatoria está dirigida a personas de Río Negro y otras localidades de la Patagonia interesadas en iniciar una trayectoria universitaria en el campo de las artes.

Se trata de una oportunidad para formarse, desarrollar una profesión y proyectar el futuro desde la Patagonia.

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