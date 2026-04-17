Provincia mantiene encuentros con retirados de la Policía

El Gobierno de Río Negro fortalece el vínculo con retirados y pensionados de la Policía provincial, incorporando su experiencia para mejorar las estrategias de seguridad y atender demandas vinculadas al sistema previsional. El Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, encabezó el espacio de intercambio con integrantes del sector.

El Ministro estuvo acompañado en el encuentro por el Subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Casas, y el Director de la Unidad de Trámites Previsionales, Rubén Calvo.

La instancia, que contó también con el Jefe de la Policía de Rio Negro, Daniel Bertazzo y demás autoridades, formó parte de una agenda de trabajo que se sostiene en el tiempo, donde hombres y mujeres con amplia trayectoria en la fuerza plantearon inquietudes vinculadas a lo previsional, pero también a la realidad actual de la seguridad en la provincia.

En ese contexto, surgieron aportes concretos basados en la experiencia territorial: desde cambios en las modalidades del delito hasta la necesidad de reforzar determinados controles. Las intervenciones permitieron trazar un diagnóstico claro sobre las dinámicas actuales.

Al mismo tiempo, se puso en valor el recorrido de este sector, que durante años sostuvo la seguridad en distintas localidades. El intercambio tuvo además un fuerte componente humano, con testimonios que reflejan el compromiso con la comunidad.

Como resultado, se acordó dar continuidad a estos espacios de escucha activa, entendiendo que la experiencia acumulada aporta herramientas valiosas para fortalecer las políticas de seguridad.