Comallo:Está próximo a culminar las obras de refacción de la Escuela Primaria 73

Ricardo Manrique 5 horas ago

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con inversión provincial está próximo a culminar las obras de refacción integral de la Escuela Primaria 73 de Comallo, institución educativa que este año celebra su aniversario.

La obra demandó una inversión provincial de $219.830.718, canalizados en distintas etapas y en el marco del programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”, que promueve el acompañamiento a las localidades rionegrinas y la generación de empleo local.

Los trabajos incluyeron la renovación completa de los sanitarios, con construcción de un baño para personas con discapacidad, la modernización de instalaciones de agua, electricidad y calefacción, la reparación de revoques, la colocación de nuevos pisos, zócalos y mesadas, la pintura integral de aulas y galerías, y la recuperación de aberturas y cielorrasos. Además, se avanzó con mejoras en los espacios comunes para brindar mayor comodidad a estudiantes y docentes.

Con estas acciones, el Gobierno Provincial ratificó su compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y acompañar el crecimiento de Comallo, garantizando que las niñas y niños cuenten con instalaciones modernas, seguras y de calidad para transitar su escolaridad.

La finalización de las obras en la Escuela Primaria 73 tendrá un impacto significativo en la comunidad, no solo por la mejora edilicia, sino también por el valor simbólico de concretarse en el año en que la institución cumple un siglo de vida al servicio de la educación pública.

