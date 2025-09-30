Provincia

El Gobierno presentó una propuesta salarial mixta para octubre y noviembre

Ricardo Manrique 5 horas ago

El Gobierno de Río Negro y los gremios estatales ATE y UPCN se reunieron en el Consejo Provincial de la Función Pública. En ese marco, se presentó una propuesta salarial concreta para los meses de octubre y noviembre de 2025.

El Ejecutivo provincial- representado por la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra, y sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Agustín Ríos- formalizó un ofrecimiento de esquema mixto (porcentajes y sumas fijas) para los agentes de las Leyes N° 1904 y N° 3959.

La propuesta incluye un 1% de incremento sobre la asignación básica bruta para octubre y el mismo porcentaje para noviembre. A esto se suman sumas fijas no remunerativas y no bonificables que varían entre $10.000 y $20.000, según la categoría y el agrupamiento del agente.

Adicionalmente, se propuso un incremento del 60% en el adicional hora pasiva para personal del Ministerio de Desarrollo, Deporte y Cultura, y se estableció el adicional de choferes en $40.000 a partir de octubre.

Ante la solicitud de analizar un nuevo ofrecimiento, la Secretaría de la Función Pública dispuso pasar a cuarto intermedio. La fecha para retomar la reunión será notificada por escrito.

El Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo y la responsabilidad fiscal para sostener el poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales.

Next Post

Provincia

Educación realizó una propuesta salarial al gremio UNTER

mar Sep 30 , 2025
Tal como lo había establecido, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con el gremio docente UNTER en una nueva muestra por parte del Ejecutivo provincial de continuar sosteniendo este espacio de diálogo, pese a la decisión de UNTER […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias