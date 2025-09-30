Provincia junto al Municipio fortalecen la gestión ambiental en Jacobacci

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático abrió una nueva sede en Jacobacci. Además, se implementa la separación de residuos en oficinas públicas de la localidad, reforzando la gestión y promoción de hábitos sostenibles.

Como parte de esta iniciativa, se entregaron recipientes diferenciados para residuos húmedos y secos, implementando la separación en origen de residuos en oficinas e instituciones públicas. Esta medida busca reducir progresivamente la disposición final de residuos sólidos urbanos y garantizar su correcta clasificación, transporte y reciclaje.

“Es fundamental que el sector público sea un ejemplo en la gestión de residuos. Si logramos que la separación en origen se consolide en las oficinas, podremos replicar estas prácticas en la comunidad”, destacó la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

Por su parte, el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, expresó: “Para nosotros es sumamente importante recibir estos recipientes para poder distribuirlos en cada una de nuestras dependencias y trabajar en la separación de residuos. También la apertura de esta nueva oficina reafirma el compromiso y la presencia del Gobierno de Río Negro para los jacobacinos”.

El proceso contempla la generación, separación en origen, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada y transporte hacia el vertedero municipal o a los destinos definidos por la autoridad de aplicación, como papeleras o centros de reciclaje. Para ello, los nuevos contenedores se acompañan de cartelería informativa en todas las dependencias públicas, detallando los materiales reciclables y los pasos para una separación adecuada.

En coordinación con la Provincia, el Municipio de Jacobacci refuerza su compromiso ambiental, impulsando acciones concretas que promueven la sostenibilidad y el cuidado del entorno.