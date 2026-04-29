Se presentó Construir Inclusión: viviendas para personas con discapacidad

El Gobierno Provincial lanzó Construir Inclusión, un plan impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), destinado exclusivamente a personas con discapacidad. En una primera etapa se construirán 100 hogares, con financiamiento netamente provincial.

Esta nueva herramienta se presentó en un acto encabezado en Villa Regina por el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Luis Albrieu.

Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.

La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad.

En ese marco, el Gobernador destacó el rol de estas organizaciones y señaló: “Creo que lo más importante para resaltar hoy es el trabajo que han hecho ustedes en las distintas asociaciones a lo largo de toda la historia, en el acompañamiento y la lucha para que las personas con discapacidad tengan lo que merecen y lo que les corresponde tener”.

Además, explicó la decisión de orientar la política habitacional hacia este sector y afirmó: “Como la política de vivienda no puede ser lo tradicional y habitual que era de demanda libre, tenemos que definir y priorizar un sector de la sociedad y aquí es donde tomamos la definición que el eje de la política de construcción de vivienda del IPV va a estar dado en las familias con discapacidad”.

Por su parte, el interventor del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles del nuevo plan, que se ejecutará a través de distintas líneas operatorias y en convenio con municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias.

“El plan tendrá tres requisitos clave: que la persona que se inscriba no tenga vivienda; que el titular o un integrante de la familia tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; y que cumpla con una residencia mínima de 5 años en la localidad rionegrina donde vive”, explicó.

En relación a las características de las viviendas, indicó que “las mismas contemplan criterios de accesibilidad universal, garantizando mayor autonomía para las personas. Por esto incluirán dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida”.

¿Quiénes pueden acceder al plan?

Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente

Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde viven

Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas

No poseer vivienda

¿Cómo anotarse?

La inscripción podrá realizarse de dos maneras: online, a través del link https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o presencial en cualquiera de sus 18 delegaciones en la provincia.

La misma tendrá dos períodos: del 29 de abril al 29 de mayo de 2026 y del 1 de junio al 15 de julio de 2026.

¿Qué documentación se necesita?