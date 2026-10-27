Comallo: Se puso en marcha la construcción de cordones cuneta y veredas

El Gobierno Provincial puso en marcha la construcción de cordones cuneta y veredas en distintos sectores de Comallo. Las obras, impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck, beneficiarán a 80 familias y contribuirán al desarrollo urbano de la localidad, mejorando la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

La ejecución de este proyecto estratégico es el resultado directo del convenio firmado recientemente entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Raúl Hermosilla. Los trabajos demandan una inversión provincial de $389.816.018.

La intervención comprende la construcción de 2.200 metros lineales de cordón cuneta de hormigón y 1.760 metros cuadrados de veredas de circulación peatonal. Las tareas se desplegarán a lo largo de 10 cuadras, alcanzando arterias clave como la Avenida San Martín, José Hernández, Belgrano, Libertad y Dr. Carlos Nehim.

Esta obra de infraestructura se desarrolla en el marco del programa “Junto al Municipio – Río Negro Construye” y tiene un profundo impacto social. Beneficiará de manera directa a alrededor de 80 familias, además de facilitar el acceso a instituciones y áreas de uso comunitario. La consolidación de estas calles marcará un principio de urbanización definitivo con líneas y niveles permanentes.

Entre sus principales beneficios, permitirá un escurrimiento eficiente del agua de lluvia, brindará mayor seguridad peatonal, mejorará la transitabilidad vehicular y reducirá los costos de mantenimiento vial.

El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso en administrar eficientemente los recursos provinciales. Estas obras demuestran que el trabajo conjunto con los municipios es el camino para igualar oportunidades y transformar de manera real la calidad de vida de cada comunidad.