Comallo: obras de cordón cuneta beneficiarán a más de 200 familias

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Raúl Hermosilla firmaron el convenio para ejecutar obras de cordón cuneta que beneficiarán a 200 familias y edificios públicos de Comallo. Los trabajos no solo mejorarán la calidad de vida de la comunidad, sino que también generarán más empleo y movimiento económico.

En este marco, el Gobernador explicó que el convenio se enmarca en el trabajo que ya se viene realizando en la Región Sur: “Vamos a hacer en conjunto, la Municipalidad y la Provincia, una obra de cordón cuneta que se suma a todas las obras que estamos llevando adelante”.

Esta nueva infraestructura forma parte del esquema de trabajo articulado con los municipios: “Con Raúl, estamos todo el tiempo pensando acciones y obras para que las y los comallenses vivan mejor y disfruten de su ciudad”.

Por su parte, el Intendente brindó precisiones sobre el impacto directo que tendrá: “Esta obra va a beneficiar a más de 200 familias que viven en las calles Belgrano, Pueyrredón, Remedios de Escalada, Carlos Naím y parte de la calle Libertad”.

Hermosilla remarcó el criterio institucional del proyecto al señalar que “todos los edificios públicos de la ciudad tendrán vereda y cordón cuneta”, y resaltó el trabajo de gestión local que la Provincia viene acompañando.

Durante el encuentro, el Gobernador también hizo un especial hincapié en el desarrollo e identidad turística de la Región Sur, convocando a la comunidad a recorrer un espacio emblemático local: “No se olviden de ir a Comallo a visitar el Paleoparque, un orgullo rionegrino. Ahí se puede ver toda la historia de los animales gigantes que había en la Patagonia”, resaltó.