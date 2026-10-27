Seguridad y formación: Río Negro prepara a los futuros agentes penitenciarios

La preparación de los futuros agentes penitenciarios va mucho más allá de la seguridad y la custodia: requiere conocer los procedimientos judiciales, actuar ante distintas situaciones y garantizar el respeto de los derechos de las personas detenidas. Con ese objetivo, unos 80 aspirantes participan de capacitaciones en Viedma, General Roca y Bariloche, como parte de la política de profesionalización del sistema penitenciario impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck. En paralelo, la Provincia mantiene abierta la inscripción para el ciclo 2027, con 170 vacantes disponibles.

Los aspirantes profundizan conocimientos sobre los procedimientos que se ponen en marcha cuando una persona ingresa detenida a una unidad penal, tanto por prisión preventiva como por una condena.

Son contenidos que permiten entender cómo se articulan las decisiones judiciales con el funcionamiento cotidiano de los establecimientos penitenciarios y las responsabilidades del personal encargado de la custodia.

En Viedma, cerca de 45 estudiantes participaron de la primera actividad, en la que pudieron consultar, intercambiar experiencias y reforzar conocimientos que forman parte de su recorrido académico.

La propuesta continua en Roca y Bariloche, con el objetivo de vincular los contenidos de la formación con las situaciones que deberán resolver cuando les toque desempeñarse en el sistema penitenciario.

La preparación tiene una exigencia particular: quienes trabajan en una cárcel deben garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas, pero también desempeñar sus funciones con respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad.

El trabajo penitenciario requiere conocer los procedimientos, actuar con criterio y comprender las obligaciones que impone la ley dentro de cada establecimiento.

Por eso, la formación también contempla aspectos vinculados con el tratamiento de las personas detenidas. La privación de la libertad ambulatoria no elimina el derecho a recibir atención sanitaria, acceder a la educación ni participar de oportunidades laborales dentro de las unidades penales. El personal debe estar preparado para desenvolverse en ese contexto, donde la custodia y la seguridad conviven con obligaciones que demandan conocimiento, responsabilidad y atención permanente.

El comisario Víctor Juan Acuña, a cargo de la Subdirección de Servicios Penitenciarios de Río Negro, destacó el interés de los aspirantes y el acompañamiento del Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, en la preparación de los futuros agentes y oficiales. El ingreso de nuevos integrantes está previsto para mediados de diciembre, de acuerdo con el cronograma informado.

En paralelo, sigue abierta la inscripción al curso de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario 2027. La convocatoria dispone de 170 vacantes y ofrece formación externada en Viedma, Roca y Bariloche, con el comienzo del primer cuatrimestre previsto para marzo de 2027.