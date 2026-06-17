Ramos Mexía: la obra de gas busca llevar servicio al 95% de la población

La obra de ampliación de la red de gas en Ramos Mexía avanza a paso firme y se aproxima al 95% de cobertura para la comunidad, beneficiando en esta etapa a unas 130 familias. El Gobernador Alberto Weretilneck hizo un repaso de los trabajos con el Intendente Nelson Quinteros, marcando la importancia del Gasoducto de la Región Sur, como punto de inflexión en la mejora de calidad la vida de las comunidades.

El Gobernador Weretilneck resaltó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y el Municipio. “Esta gestión permanente con un Gobierno local que tiene un liderazgo claro, ordenado y prolijo como el que lleva adelante el Intendente” aseguró.

Por su parte, el jefe comunal agradeció el acompañamiento provincial: “Nuestra comunidad está muy contenta porque esta era una obra muy esperada. El gas representa un cambio de vida en lo cotidiano, teniendo en cuenta que en los grandes inviernos las temperaturas alcanzan los 15° bajo cero”.

Weretilneck recordó que al principio de la gestión municipal, Ramos Mexía tenía una cobertura de gas natural del 30%: “Para el año próximo proyectamos llegar al 100%: esto quiere decir que todas las vecinas y vecinos de la localidad van a contar con gas en una de las zonas más frías que tiene nuestra provincia”.

De esta manera, Río Negro cumple con más obras de gas para la Región Sur, ampliando el servicio en las regiones más afectadas por el frío durante los inviernos; generando también más empleo, dinamizando economías locales y fundamentalmente mejorando la calidad de vida de la comunidad.