Comallo fue sede de la 9° feria de reproductores ovinos y caprinos

Con gran participación de productores y cabañeros, en Comallo se realizó una nueva edición de la feria de reproductores ovinos y caprinos, consolidándose como un espacio clave para el acceso a genética y el fortalecimiento de la actividad en la Región Sur.

Organizada por la Sociedad Rural y con el acompañamiento del INTA, SENASA y la Municipalidad local, la feria volvió a reflejar el dinamismo del sector y el compromiso de quienes sostienen la producción, en una jornada que combinó comercialización, intercambio y proyección productiva.

“En el contexto productivo que están atravesando los pequeños productores de la zona de Comallo y alrededores, es importante que no se sientan solos y poder acompañarlos con financiamiento para la compra de reproductores, especialmente a quienes sufrieron pérdidas durante el aluvión de enero”, expresó el Subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina, Juan Escobar.

Durante el evento ingresaron 52 carneros, de los cuales se comercializaron 32, lo que representa un 62% de ventas. A su vez, el 90% de los animales vendidos se concretó a través de herramientas de financiamiento, facilitando el acceso a reproductores y promoviendo la inversión en los establecimientos.

En este marco, se otorgaron 15 créditos destinados a la compra de animales, 13 a productores individuales y 2 a organizaciones. El financiamiento total alcanzó los $9 millones, con un valor promedio por ejemplar de $350 mil, acompañando la incorporación de genética y el desarrollo productivo.

La jornada también contó con espacios de encuentro, stands y propuestas gastronómicas que acompañaron el desarrollo de la feria y fortalecieron el intercambio entre productores y la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, continúa impulsando herramientas que fortalecen la ganadería ovina y caprina y generan más oportunidades en el territorio.