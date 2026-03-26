Crece el Registro de Proveedores Rionegrinos para proyectos energéticos

El Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos se encuentra en marcha y continúa creciendo, con 374 empresas inscriptas. La herramienta permite fortalecer la participación de firmas locales en los grandes desarrollos energéticos de la provincia y canalizar nuevas oportunidades de bienes, servicios y obras.

La Ley 5805 fue sancionada el año pasado y el proceso de inscripción al registro comenzó durante el último trimestre.

Se trata de una herramienta clave para acompañar a las empresas locales e integrarlas a la cadena de valor de las inversiones energéticas que avanzan en el territorio provincial.

Una herramienta para fortalecer a las empresas rionegrinas

El registro fue creado en el marco de la Ley Provincial 5805, que estableció el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrinos. Su objetivo es promover la participación prioritaria de empresas locales en proyectos hidrocarburíferos, mineros y energéticos, así como en otras iniciativas productivas alcanzadas por el régimen.

Además, la norma establece que las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas deben contratar con preferencia a proveedores rionegrinos, consolidando una política que busca traducir las grandes inversiones en más desarrollo, más empleo y más oportunidades para la provincia.

Más empresas locales en la cadena de valor

En ese marco, el registro cumple una función central: certificar la condición de “Proveedor Rionegrino”, ordenar la información del sector, mantener una base de datos pública y gratuita, y facilitar el acceso de las empresas a futuras convocatorias y procesos de contratación.

El crecimiento sostenido de firmas inscriptas refleja el interés del sector privado rionegrino en ser parte de esta nueva etapa productiva y acompañar el desarrollo energético con trabajo, capacidad instalada y servicios locales.

Cómo acceder al registro

La inscripción se realiza de manera online, a través de un formulario disponible en el sitio oficial del Gobierno de Río Negro. Allí, las personas y empresas interesadas deben completar sus datos y presentar la documentación requerida para formalizar su incorporación.

Las empresas interesadas en inscribirse o conocer más información pueden ingresar al sitio oficial del registro en: https://tinyurl.com/5n85rwjf