Más familias acceden al gas en Maquinchao

En el marco del programa Hogares Rionegrinos, el Gobierno de Río Negro avanza con nuevas conexiones de gas domiciliario en distintas localidades, mejorando las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.

La iniciativa está destinada a proveer materiales y mano de obra para garantizar el acceso a servicios básicos como luz, gas y agua potable. Durante 2025, se concretaron intervenciones en General Enrique Godoy, Chichinales, Villa Regina, Maquinchao, Valcheta y Coronel Belisle.

En esta oportunidad, se visitó a dos de las familias beneficiadas en Maquinchao, donde seis hogares ya accedieron al servicio de gas, mientras otras conexiones continúan en ejecución.

Javier Sepúlveda, vecino del barrio San Ramón, vive junto a su esposa Verónica Lobos y su hijo. Tras más de 30 años sin acceso al gas, destacó la importancia de esta mejora: “Siempre tuvimos la red pasando por enfrente, pero no podíamos conectarnos. Hoy es una alegría enorme, porque durante años dependimos de la leña”.

La familia utilizaba entre 5.000 y 6.000 kilos de leña por invierno para calefaccionarse, lo que implicaba un gran esfuerzo económico y físico. “Era salir a trabajar después del invierno para pagar lo que ya habíamos consumido. Ahora podemos vivir de otra manera”, aseguró.

Por su parte, Verónica remarcó el impacto en la salud y el bienestar familiar: “Esto se traduce en calidad de vida. Nuestro hijo tiene asma y la calefacción constante es fundamental. Antes no podíamos sostener el calor durante todo el día y eso nos trajo muchas complicaciones. Hoy es un cambio total”.

El programa continúa desarrollándose en territorio, con nuevas obras previstas para ampliar el acceso a servicios esenciales, reafirmando la presencia del Estado en cada comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa trabajando cerca de los vecinos y vecinas que más lo necesitan, garantizando mejores condiciones de vida a través de políticas públicas concretas.