Cona Niyeu: 10 familias firmaron las escrituras de sus viviendas

El Gobierno de Río Negro concretó en la Comisión de Fomento de Cona Niyeu la firma de 10 escrituras, dando los primeros pasos en la regularización dominial y brindando seguridad jurídica a familias del paraje.

La actividad fue encabezada por el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, junto al Comisionado de Fomento, Fidel Pazos y la Escribana General de Gobierno, Gabriela Benito.

“Ser un Gobierno presente y cercano también significa llegar a cada rincón de Río Negro con soluciones concretas. Cada escritura reconoce el esfuerzo de una familia, le da seguridad sobre lo que construyó durante años y pone en valor la propiedad privada. No importa el tamaño de la localidad ni la distancia: queremos que todos los rionegrinos tengan las mismas posibilidades”, destacó Ríos.

La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto entre la Dirección de Tierras y el programa provincial Mi Escritura, un Derecho, que permite acompañar a familias rionegrinas en el proceso de regularización y escrituración de sus viviendas. Asi, a través del trabajo articulado entre distintos organismos del estado provincial

se busca transformar la posesión de una vivienda en un derecho plenamente reconocido, otorgando certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

La política habitacional del Gobierno de Río Negro contempla no solamente generar nuevas soluciones de vivienda, sino también consolidar la propiedad de quienes ya construyeron su hogar. La regularización dominial, la defensa de la propiedad privada y la presencia territorial forman parte de una misma decisión: construir un Estado cercano, que llegue a cada localidad y dé respuestas concretas a las familias rionegrinas