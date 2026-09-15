El quirófano de Jacobacci se equipa para atender las demandas de la Región Sur

El hospital incorporó una nueva lámpara cialítica y un electrobisturí, entregados por el Ministerio de Salud de Río Negro en el marco del 110° aniversario de la localidad. Además, recibió un laringoscopio de última tecnología donado por la Asociación Rionegrina de Anestesia y Reanimación.

El sector de Quirófano del hospital de Ingeniero Jacobacci cuenta desde hoy con nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención y la capacidad de respuesta ante las demandas sanitarias de la localidad y de la Región Sur.

Entre los nuevos elementos incorporados se encuentran una lámpara cialítica y un electrobisturí, equipamiento que fue entregado por el Ministerio de Salud de Río Negro con motivo del 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci.

A estos recursos se suma un laringoscopio de última tecnología, recibido días atrás gracias a una importante donación realizada por la Asociación Rionegrina de Anestesia y Reanimación.

La incorporación de estos equipos representa un nuevo aporte para el fortalecimiento del área quirúrgica y permite contar con herramientas específicas para acompañar la atención de pacientes de Jacobacci y distintas localidades de la Región Sur.