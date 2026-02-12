El Hospital de Valcheta suma equipamiento para su transformación digital

El Ministerio de Salud de Río Negro entregó 22 computadoras al Hospital de Valcheta para fortalecer su proceso de digitalización. La incorporación se enmarca en una política pública estructural que impulsa la modernización del sistema sanitario provincial, con una inversión histórica en tecnología orientada a mejorar el acceso, la equidad y la calidad de atención en todo el territorio.

Este equipamiento, parte de una estrategia de salud digital, va a estar destinado a los servicios que funcionan en el Hospital Área Programa Valcheta “Dr. Raúl Fernicola” y los puestos sanitarios dependientes del nosocimio, ubicados en Aguada Cecilio, Sierra Pailemán, Nahuel Niyeu y Chipauquil.

La salud digital es un medio estratégico para desarrollar el programa provincial de salud que “está basado en líneas de cuidado priorizado para el ciudadano a lo largo de toda su vida”, según detacó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

En esta línea de trabajo la Historia de Salud Integrada (HSI) está siendo implementada en la provincia con un enfoque centrado en la Atención Primaria de la Salud (APS), entendiendo a los CAPS como el principal punto de contacto con la población y, por lo tanto, como impulsores naturales del cambio digital.

Para esto, tres ejes son fundamentales que se están implementando desde la flamante Secretaría de Salud Digital del ministerio: la conectividad, el equipamiento informático y la capacitación del personal.

En relación a la actualización del equipamiento informático, se está desarrollando un cronograma de entrega que incluye un total de 352 equipos nuevos en 20 hospitales y sus centros de salud.