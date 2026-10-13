Río Negro garantiza los controles de seguridad de la sangre donada

El Gobierno de Río Negro sostiene el Plan de Sangre Segura para garantizar la calidad y seguridad de las unidades de sangre destinadas a transfusiones, mediante estudios serológicos que permiten verificar que sean aptas para su uso.

Para mantener estos controles durante los próximos 12 meses, la Provincia destinará más de $1.022 millones a través del Ministerio de Salud. La inversión contempla tecnología, provisión de reactivos, mantenimiento y soporte técnico para realizar los estudios de las unidades donadas.

La inversión permitirá sostener durante los próximos 12 meses el equipamiento, los reactivos, el mantenimiento y el soporte técnico necesarios para realizar los estudios serológicos de las unidades de sangre donadas.

Controles en tres Centros Regionales de Serología

Los estudios se realizan en los Centros Regionales de Serología de General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma, donde se analizan las unidades de sangre recolectadas antes de que puedan ser destinadas a una transfusión.

Este proceso constituye una instancia fundamental dentro del sistema transfusional, ya que permite fortalecer los controles sobre la sangre donada, acompañar la trazabilidad de las unidades y sostener estándares de calidad y seguridad.

La continuidad de estos estudios requiere contar con equipamiento adecuado, reactivos, mantenimiento y soporte técnico especializado. En este sentido, la inversión provincial permite garantizar las condiciones necesarias para sostener el funcionamiento de los centros durante todo el período previsto.

Una cadena solidaria que comienza con la donación

Detrás de cada unidad de sangre hay una persona que decidió donar de manera voluntaria y solidaria. Y detrás de cada transfusión segura existe un proceso que involucra tecnología, controles, profesionales capacitados y un sistema de salud preparado para garantizar la calidad de la sangre.

Por eso, desde el Ministerio de Salud se destacó especialmente el compromiso de las y los donantes voluntarios de sangre de toda la provincia, cuyo aporte resulta fundamental para sostener esta cadena solidaria y contribuir a que la sangre esté disponible para quienes la necesitan.

La inversión en tecnología y controles forma parte del compromiso del Gobierno Provincial con el fortalecimiento de la Salud Pública y con la seguridad de los procesos transfusionales en todo Río Negro.