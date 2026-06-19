Calcatreu: el “ladrillo” de oro y plata que salió de Río Negro

La primera exportación de oro y plata de Calcatreu ya cruzó las fronteras de Río Negro. Desde el yacimiento ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, una roca extraída de la tierra se transformó en un bullón doré enviado a Canadá para su refinación final. El Gobierno Provincial detalló cómo es el proceso que convierte el mineral en uno de los productos más valiosos de la industria minera.

Aberastain Oro brindó precisiones sobre el proceso que comienza con la extracción del material en una cantera a cielo abierto, donde se abre el pit y se retira la roca mineralizada. Luego, ese material se tritura y se coloca en pilas de lixiviación, donde una solución permite separar y concentrar los metales.

“Se saca el material, se tritura, se pone en el pad de lixiviación, se pasa la solución cianurada, se concentra el oro y la plata y pasa por carbones que hacen una especie de filtro”, explicó Aberastain Oro.

Ese carbón activado retiene el oro y la plata. Después, los metales se separan del carbón, se funden y dan origen al bullón doré: un “ladrillón” compuesto por oro y plata, con impurezas, que todavía no está refinado.

De toneladas de roca a un solo lingote

Uno de los aspectos más llamativos del proceso es la enorme diferencia entre el volumen de roca extraída y el producto exportable. Según explicó el Secretario, en Calcatreu la ley mineral es de aproximadamente 3 gramos de oro por tonelada de roca.

“En un bloque de un metro por un metro cúbico son 3 gramos. No es que uno rompe y encuentra una pepita: está totalmente diseminado y requiere mucho trabajo de separación”, señaló.

El primer despacho correspondió a unas 577 onzas equivalentes de oro y fue enviado desde el aeropuerto de Bariloche a Asahi Refining Ltd, en Canadá. El lingote doré tuvo 23 kilos, con una composición aproximada de 70% oro y 30% plata.

Por qué se exporta a Canadá

Aberastain Oro indicó que el bullón doré se envía a Canadá porque existen pocas refinerías en el mundo capaces de garantizar la separación final del oro y la plata con trazabilidad completa y estándares internacionales.

“La fundición del bullón doré es lo que genera el mayor provecho posible en la cadena de valor dentro de la provincia. Después, la refinación final se hace en plantas especializadas”, explicó.

El funcionario remarcó que todo el proceso previo, desde la extracción hasta la exportación, se realiza íntegramente en Río Negro, con controles provinciales, intervención de organismos técnicos y participación de trabajadores rionegrinos.

Un hito para la nueva etapa minera

Calcatreu está ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci y es la primera operación de metales preciosos desarrollada en la historia de Río Negro. Actualmente genera más de 200 empleos vinculados a la actividad y forma parte de una cartera provincial de más de 60 proyectos mineros.

“Es un orgullo enorme que desde Jacobacci y con el trabajo de 219 rionegrinos se haya logrado este hito que va a marcar un Río Negro distinto de acá en adelante”, afirmó Aberastain Oro.

La Provincia destacó que este avance forma parte de un rumbo productivo que busca transformar los recursos naturales en empleo, inversión, proveedores locales y nuevas oportunidades para la Región Sur.