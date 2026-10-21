Piden extremar las precauciones en las rutas RN23 y RP40 por las intensas lluvias

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Las intensas lluvias registradas en la región afectan las condiciones de circulación en distintos tramos de las rutas de la Región Sur rionegrina. Se solicita a los conductores extremar las precauciones, especialmente en los sectores no pavimentados, donde hay barro, charcos de agua y visibilidad reducida.

Ante este panorama, se recomienda evitar la circulación durante el horario nocturno y viajar únicamente cuando sea necesario, teniendo en cuenta las condiciones del camino.

En tanto, la ruta provincial 1s40 permanece transitable únicamente para vehículos 4×4 en el tramo que conecta la Ruta Nacional 23 con Las Bayas.

Se solicita a quienes deban desplazarse por la zona mantenerse informados sobre el estado de las rutas y respetar las recomendaciones de seguridad para evitar inconvenientes.

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