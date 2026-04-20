Sierra Colorada: inicio la renovación de la estación de tren

El Municipio de Sierra Colorada dio un importante paso en la puesta en valor del patrimonio local con el inicio de la renovación de la estación de tren.

La intendenta Marta Ignacio realizó la entrega de pintura destinada a la restauración de la fachada del edificio, la cual fue recibida por el jefe de estación, Fabián Flores.

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto entre la empresa Tren Patagónico y la Municipalidad, con el objetivo de concretar una renovación integral de la parte exterior del histórico edificio.

Desde el Municipio destacaron que esta intervención busca revalorizar un espacio emblemático para la comunidad, fortaleciendo la identidad local y preservando el patrimonio que forma parte de la historia de Sierra Colorada.

De esta manera, se continúa impulsando el trabajo articulado y el fortalecimiento de las instituciones locales.