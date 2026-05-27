Avanza una importante obra de infraestructura urbana en Ñorquincó

Comenzaron los trabajos de cordón cuneta, badenes y alcantarillas en distintos sectores de la localidad.

En Ñorquincó comenzó la ejecución de una obra de infraestructura urbana que contempla la construcción de cordón cuneta, badenes y alcantarillas en distintos sectores de la localidad.

La intervención tiene como objetivo mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y continuar ordenando el crecimiento urbano, aportando mejores condiciones de circulación y seguridad para vecinos y vecinas.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que estas obras forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura de las localidades rionegrinas y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, señaló que el proyecto se enmarca dentro del Plan de Obras Rionegrino 2023-2027, impulsado por el Gobierno Provincial para acompañar el desarrollo local en toda la provincia.

“Se trata de una obra fundamental de infraestructura urbana que permitirá ordenar el escurrimiento de las aguas pluviales, una obra muy necesaria para la localidad”, expresó el funcionario provincial.

Las tareas permitirán optimizar el drenaje de agua en épocas de lluvia, además de contribuir al ordenamiento y mejoramiento integral de distintos barrios de Ñorquincó.