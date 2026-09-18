Avanza la obra de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8

La obra de repavimentación total de las rutas provinciales 6 y 8 realizada por Río Negro se traduce en mayor desarrollo energético, minero y productivo, además de consolidar la integración del Alto Valle y la Región Sur. El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos y destacó que se trata de “la obra vial más importante que estamos haciendo desde la Provincia”.

Los corredores representan vías claves en la vida cotidiana de trabajadores, familias y la producción, reforzando la seguridad vial en las trazas. “Seguimos mejorando y cuidando nuestras rutas” aseguró el Mandatario.

Actualmente los trabajos se concentran en la banquina, con la colocación de alambrado nuevo, el sistema de alcantarillado y la señalización correspondiente. “Van a transformarse en las mejores rutas de Río Negro” sostuvo Weretilneck.

El plan de obra abarca un total de 180 kilómetros y también contempla la instalación de sistemas de iluminación y la pavimentación de banquinas en sectores puntuales de mayor tránsito.

Actualmente, el tramo que se extiende desde el empalme de Ruta Provincial 68 y La Esperanza está por encima del 75% de repavimentación; mientras que el tramo que comprende desde la Ruta Nacional 22 hasta el empalme con la Ruta Provincial 68 supera el 46%.

“Queremos una provincia más integrada, mejor conectada y con más trabajo para nuestra gente” finalizó el Gobernador.

De esta manera, Río Negro consolida un corredor fundamental para el desarrollo productivo y turístico, potenciando la actividad económica en la región en una etapa de crecimiento sostenido.