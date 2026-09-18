Reconocimiento a seis vecinos en el 110 aniversario de Jacobacci

Hay personas que, con su historia, su trabajo y su manera de vivir, dejan una huella en nuestra comunidad.

En este 110° aniversario, reconocimos a seis vecinos que representan distintos aspectos de nuestra identidad: el ferrocarril, el campo, el deporte, el trabajo, la familia, nuestras tradiciones y también el talento que nació en Jacobacci y llegó mucho más lejos.

Faustino Ramallo

Llegó a Jacobacci en 1960 y dedicó 36 años al ferrocarril, donde fue foguista, maquinista e instructor, transmitiendo el oficio a nuevas generaciones.

Higidia Pérez de Paredes

Con 99 años de vida, construyó una historia marcada por el amor a su familia y el trabajo. Madre de 8 hijos, abuela de 32 nietos, bisabuela de 63, tatarabuela de 32 y chozna de uno, su legado continúa creciendo con cada nueva generación.

Nicolás Melivilo

Hombre de campo y apasionado por el deporte. Ganó la Eco Travesía en 2006 y 2007 y también impulsó, junto a su hermano, una escuela para niños y jóvenes.

Nicolás Rodríguez

Un hombre de campo cuya vida está marcada por el trabajo, la familia, la humildad y la fe, valores que transmitió a sus hijos, nietos y bisnietos.

Pablo Segundo Huentenao

Dedicó 36 años al oficio de la esquila, recorriendo distintos lugares de la Patagonia y formando a nuevas generaciones. En 2004 fue subcampeón provincial de esquila de Río Negro.

Valentín Andrés Franco

Desde Jacobacci nació su pasión por la ciencia. A los 15 años creó La Ciencia Dice, que hoy reúne a más de seis millones de personas, llevando la divulgación científica y el nombre de nuestra localidad mucho más lejos.

Seis historias diferentes. Una misma raíz: Jacobacci.

Porque reconocer a nuestros vecinos también es reconocer nuestra propia historia.