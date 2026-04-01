Avanza la obra de extensión de red de gas y se preparan nuevas viviendas

La obra de extensión de la red de gas continúa avanzando a buen ritmo, marcando un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

En paralelo, ya se trabaja en la preparación del terreno para lo que será el inicio, en las próximas semanas, de la construcción de 10 nuevas viviendas, una obra muy esperada por la comunidad.

Ambos proyectos son financiados en su totalidad con fondos provinciales y se concretan gracias al trabajo conjunto y las gestiones articuladas entre el Gobierno Provincial y el Municipio.

“Seguimos transformando cada rincón con obras que cambian vidas”, expresó la intendenta Marta Ignacio, destacando la importancia de estas inversiones para el desarrollo local.