Maquinchao: el gas sigue llegando a más hogares

En el marco del avance de la red de gas natural en la localidad, más familias continúan accediendo a este servicio esencial. En esta oportunidad, Lorena Millapi y Faustino Coñuel ya cuentan con conexión en sus hogares, mejorando significativamente sus condiciones de vida.

Desde la Municipalidad destacaron que se continúan gestionando convenios para facilitar la compra de artefactos, mientras que el Gobierno Provincial avanza con la ejecución de las obras, en un trabajo conjunto que permite ampliar el acceso al gas en la comunidad.

La extensión de la red de gas natural no solo brinda mayor seguridad y eficiencia energética, sino que también acompaña el desarrollo local, llegando cada vez a más familias de Maquinchao.