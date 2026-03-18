Río Negro intensifica acciones para potenciar la temporada de invierno

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) avanza con una agenda de promoción y comercialización orientada a fortalecer la llegada de visitantes durante la próxima temporada invernal, con el diseño y ejecución de las acciones dirigidas al mercado interno, un especial foco en el mercado brasileño y la consolidación de la conectividad aérea hacia San Carlos de Bariloche.

El organismo se encuentra trabajando junto a aerolíneas, operadores turísticos y el sector privado con el objetivo de sostener el nivel de vuelos alcanzado el año pasado, cuando el destino registró cifras históricas de conectividad durante el invierno.

En ese sentido, el Director Ejecutivo de la ATUR, Diego Piquín, señaló: “Estamos trabajando seriamente en el mercado nacional y en Brasil. El año pasado rompimos el récord histórico de conectividad aérea en Bariloche y, si logramos mantener esos números, ya sería un resultado muy positivo”.

Dentro de esta estrategia, Brasil vuelve a aparecer como uno de los mercados prioritarios para la provincia junto al mercado interno. El país vecino se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales emisores de turistas hacia Bariloche, especialmente durante la temporada de nieve.

Para fortalecer ese posicionamiento, Río Negro prepara una serie de acciones de promoción y encuentros comerciales con el trade turístico, entre ellos su participación en la feria WTM Latin America, uno de los principales eventos del sector en la región.

“La conectividad con el país vecino ya garantiza una base importante de turistas para la temporada invernal”, explicó Piquín al referirse al impacto de los vuelos directos desde distintas ciudades brasileñas. También destacó que todas las acciones se articulan en conjunto con los organismos responsables de promoción y turismo de la ciudad de Bariloche para lograr una mayor efectividad y optimizar resultados.

Además de la promoción internacional, el trabajo de la provincia también apunta a fortalecer la conectividad aérea y terrestre dentro del territorio rionegrino, con el objetivo de facilitar la movilidad de los visitantes entre los distintos destinos.

En ese sentido, desde el organismo turístico provincial indicaron que se avanza en gestiones para mejorar la articulación entre vuelos nacionales e internacionales, así como en estrategias que permitan integrar otros destinos de Río Negro dentro de la experiencia turística de quienes llegan a Bariloche durante el invierno.

En paralelo, la Provincia también avanza en acciones conjuntas de posicionamiento internacional en el marco del Ente Patagonia Argentina, con el objetivo de fortalecer la presencia de la marca Patagonia en mercados de larga distancia.

En esa línea se prevén presentaciones del destino y encuentros con operadores turísticos en ciudades de Estados Unidos, como Atlanta, Nueva York y Miami, donde se buscará continuar posicionando a la región patagónica como un destino de naturaleza y nieve para el turismo internacional.

Mientras se avanza con estas acciones comerciales y promocionales, el objetivo central de la Agencia de Turismo de Río Negro es consolidar el crecimiento del turismo receptivo y repetir una temporada invernal con altos niveles de ocupación y conectividad aérea en Bariloche y que impacte positivamente en la ciudad y toda la zona cordillerana.