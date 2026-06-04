La Casa de la Línea Sur abre nuevos talleres gratuitos

La Casa de la Línea Sur pondrá en marcha esta semana una nueva propuesta de talleres de oficios gratuitos, destinados a brindar herramientas de formación y capacitación laboral para vecinas y vecinos en Viedma.

En esta oportunidad, se dictarán capacitaciones de repostería, belleza integral y barbería, tres propuestas con amplia salida laboral. Además, también comenzará un taller de lengua de señas, orientado a promover la inclusión y fortalecer la comunicación accesible.

Todas las propuestas tendrán una duración de cinco meses. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles, por lo que las personas interesadas en inscribirse deberán comunicarse al teléfono fijo 02920-422996.

De esta manera, la Casa de la Línea Sur continúa fortaleciendo su trabajo junto a la comunidad mientras sigue consolidándose como un espacio de acompañamiento y contención para las y los rionegrinos que deben trasladarse a la capital provincial por cuestiones de salud o trámites administrativos, brindando hospedaje y estadía confortable.

Horarios

Belleza integral: jueves de 15.00 a 21.00

Repostería: viernes de 14.00 a 20.00

Barbería: sábado de 15.00 a 21.00

Lenguaje de señas: domingo de 14.00 a 20.00