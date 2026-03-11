ARSA refuerza la prevención para evitar caer en estafas virtuales

Con el objetivo de prevenir a la población, Aguas Rionegrinas difunde una serie de recomendaciones para que los vecinos y vecinas puedan identificar engaños digitales y proteger sus datos. La empresa busca que la comunidad utilice únicamente los canales oficiales para realizar sus trámites de manera segura y confiable.

En este sentido, se advierte que la empresa estatal no realiza llamados telefónicos ni envía mensajes por WhatsApp para solicitar datos personales, claves bancarias o códigos de verificación. Es fundamental aclarar que la firma no proporciona enlaces de descarga para aplicaciones externas ni ofrece beneficios exclusivos o descuentos especiales a través de contactos directos por redes de mensajería privada, ya que estas son acciones diseñadas para capturar información sensible de forma ilícita.

Para protegerse de posibles engaños, se recomienda desconfiar de cualquier comunicación que exija una acción inmediata. Algunos puntos clave para identificar una estafa son: la recepción de enlaces sospechosos que redirigen a sitios desconocidos, y la insistencia por obtener códigos de seguridad que llegan por SMS. Ante la menor duda, se sugiere interrumpir la comunicación y contactarse directamente con la empresa por las vías habituales de atención.

Por otro lado, Aguas Rionegrinas recuerda que se encuentra vigente la última moratoria del año, una oportunidad única para regularizar deudas con importantes facilidades de pago. Para conocer todos los detalles de este plan de regularización de forma segura, los interesados deben ingresar directamente al sitio oficial de la empresa en www.aguasrionegrinas.com.