Jacobacci suma dos obras clave para agua y saneamiento

El Gobierno de Río Negro finalizará esta semana en Ingeniero Jacobacci dos obras, ejecutadas a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), que amplían la red cloacal y mejoran la captación de agua, fortaleciendo servicios esenciales para cientos de familias de la localidad.

Con estas intervenciones, la Provincia continúa consolidando infraestructura básica en la Región Sur con obras concretas que mejoran la calidad de vida y acompañan el crecimiento de cada comunidad.

Más cobertura cloacal para familias de Jacobacci

Una de las obras corresponde a la ampliación de la red cloacal en el barrio Matadero-Fonavi, una intervención fundamental para completar la cobertura del servicio en ese sector de la ciudad.

Los trabajos permitieron extender la infraestructura existente y beneficiar de manera directa a 54 familias, además de dejar previstas nuevas conexiones para futuras viviendas.

Mejor captación de agua para reforzar el sistema

La segunda obra consistió en una nueva captación de aguas de manantiales, destinada a reforzar el abastecimiento de agua cruda para la localidad.

Esta mejora permite incrementar el caudal disponible y optimizar el sistema, generando un impacto positivo para alrededor de 450 familias.

Obras que mejoran servicios y acompañan el crecimiento

Ambas intervenciones forman parte de una política sostenida del Gobierno de Río Negro para fortalecer los servicios, dar respuestas concretas a las necesidades de cada localidad y seguir construyendo desarrollo con planificación, inversión y presencia territorial.

A través del DPA, la Provincia continúa ejecutando obras que mejoran la prestación de servicios, fortalecen el saneamiento y acompañan el crecimiento de las comunidades rionegrinas con una mirada de futuro.