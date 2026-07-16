Aguas Rionegrinas alerta por estafas con llamadas y cuentas falsas

Personas ajenas a Aguas Rionegrinas se están comunicando con usuarios mediante llamadas telefónicas y cuentas falsas de Facebook y WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos importantes en las facturas del servicio. Desde la empresa rionegrina aclararon que esas ofertas son completamente falsas y recordaron que no realizan este tipo de llamados.

Para evitar caer en estos engaños, se solicita extremar las precauciones. Si reciben una llamada de un número desconocido, lo mejor es no atender. Bajo ningún punto de vista entregar datos personales, contraseñas o códigos de verificación, y evitar hacer clic en enlaces sospechosos que les envíen por mensaje.

Es importante recordar que Aguas Rionegrinas no ofrece ningún tipo de descuento online ni realiza gestiones telefónicas para bajar el costo de las facturas. Cualquier beneficio que se prometa a través de estos medios digitales es un intento de estafa y debe ser ignorado de inmediato.

La Tarifa Social sigue vigente, pero aclaramos que este beneficio se tramita únicamente de forma presencial en nuestras oficinas comerciales. Ningún asesor los llamará para gestionarlo de manera virtual o telefónica.