Continúan los trabajos de mantenimiento en las escuelas de la provincia

Con el receso escolar de invierno en marcha, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, sigue con los trabajos planificados de mantenimiento escolar para contar con las escuelas listas y en condiciones para recibir a las y los estudiantes en la vuelta a clases.

Estas tareas son una continuación de las que se realizan durante todo el año en todos los establecimientos de la provincia a través de una coordinación con cada uno de los Consejos Escolares.

En los últimos días, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, recorrió escuelas de Cinco Saltos, Guerrico, Contraalmirante Cordero, Allen y General Roca, entre otras, para supervisar las distintas tareas que se van desarrollando.

“La idea es acompañar el trabajo del Consejo Escolar en todo lo que tiene que ver con la planificación de acciones tanto de obras como de mantenimiento preventivo y correctivo que está planificado para esta etapa de receso invernal que es cuando se pueden realizar los trabajos, se puede intervenir profundamente las escuelas ya que se encuentran desocupadas” resaltó Campos.

Durante su visita a General Roca, la Ministra estuvo en la Escuela Primaria 168 en la que se realizó un importante trabajo debido a que recientemente se detectó presencia de murciélagos en el edificio.

Sobre este punto, explicó que la empresa especialista en la problemática que fue contratada realizó un trabajo muy efectivo que solucionó el problema y actualmente se realiza un monitoreo de la situación.

En cuanto al resto de las escuelas de la provincia, indicó: “Estamos trabajando ya en la ejecución de la planificación que hace cada Consejo Escolar para poder intervenir en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento para que al inicio de las clases,de la segunda etapa del año, nuestros estudiantes encuentren los espacios en las mejores condiciones de habitabilidad”.