Aguada de Guerra: Invitan a celebrar el Wiñoy Tripantu en la Ruca Mapuche

La comunidad Lof Ce Kume Mapu invita a toda la sociedad a participar de la celebración del Wiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche), que se desarrollará los días 23 y 24 de junio en la Ruca Mapuche Lof Ce Kume Mapu en Aguada de Guerra.

El Wiñoy Tripantu representa un tiempo de renovación, agradecimiento a la Ñuke Mapu (Madre Tierra) y encuentro comunitario. Durante dos jornadas se compartirán actividades culturales, saberes ancestrales, música, conversación y espacios de espiritualidad mapuche, con el objetivo de fortalecer la interculturalidad, el respeto y la unidad entre los pueblos.

Cronograma de actividades

Lunes 23 de junio

10:30 hs: Encuentro cultural (Comunidad – Escuela).

Encuentro cultural (Comunidad – Escuela). 14:00 hs: Actividades culturales: historia de la comunidad, relatos de los antiguos y vida de los Kuyfi Che.

Actividades culturales: historia de la comunidad, relatos de los antiguos y vida de los Kuyfi Che. 15:30 hs: Cierre de actividades con niños y niñas.

Cierre de actividades con niños y niñas. 18:00 hs: Colocación de banderas.

Colocación de banderas. 18:30 hs: Inicio del fogón comunitario.

Inicio del fogón comunitario. 19:00 hs: Charlas comunitarias y trabajo con distintas consignas.

Charlas comunitarias y trabajo con distintas consignas. 21:00 hs: Cena a la canasta, ulkantun y otras actividades.

Martes 24 de junio

08:00 hs: Ceremonia de Wiñoy Tripantu.

Ceremonia de Wiñoy Tripantu. 09:00 hs: Desayuno comunitario.

Desayuno comunitario. Durante la mañana: Actividades culturales.

Actividades culturales. 12:30 hs: Almuerzo comunitario.

Almuerzo comunitario. Durante la tarde: Continuación de actividades y mateada con yiwin lofke.

Continuación de actividades y mateada con yiwin lofke. 16:00 hs: Despedida de los pu lamngen que regresan a sus rucas.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para participar de esta celebración ancestral y compartir dos jornadas de encuentro, reflexión y fortalecimiento de la identidad cultural.

“Fortalezcamos juntos la interculturalidad, el respeto y la unidad entre pueblos. ¡Los esperamos con el corazón abierto!”, expresaron desde Lof Ce Kume Mapu.