Comallo incorporó nuevo material deportivo para fortalecer las actividades municipales

El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, realizó la entrega de nuevo material deportivo al secretario de Deportes, Lucas García, con el objetivo de fortalecer las distintas actividades que se desarrollan en la localidad.

El equipamiento, que incluye pelotas de fútbol, básquet, vóley y bádminton, fue recibido días atrás en la ciudad de Viedma por parte del secretario de Deportes de Río Negro, Nahuel Astuti, y ahora será destinado a las escuelas deportivas municipales y al uso cotidiano en el Gimnasio Municipal.

Desde el Municipio destacaron la importancia de incorporar estos elementos, ya que permitirán mejorar las condiciones para el desarrollo de las prácticas deportivas, acompañando el crecimiento de las distintas disciplinas y brindando mejores herramientas a niños, niñas, jóvenes y adultos que participan de las actividades.

Asimismo, remarcaron que este tipo de aportes contribuye a fortalecer el deporte comunitario, promoviendo hábitos saludables, la inclusión y la formación de nuevos deportistas.

Con esta incorporación, la Municipalidad de Comallo continúa impulsando acciones destinadas a potenciar el deporte local y garantizar mejores recursos para el funcionamiento de las escuelas municipales y los espacios de recreación.