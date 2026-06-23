El grupo de teatro Renacer presentó una exitosa función en el Club Social

El pasado sábado, el Club Social fue escenario de una destacada propuesta cultural con la presentación de la obra “Viuda Fiera y Avivada busca soltero con plata”, una divertida comedia de tres actos organizada por el grupo de teatro Renacer, dirigido por Claudia Burdman, con el acompañamiento de Paula Abraham.

La función convocó a un gran número de vecinos y vecinas que colmaron las instalaciones del club para disfrutar de una noche de humor, entretenimiento y talento local.

La puesta en escena fue ampliamente celebrada por el público, consolidándose como un importante evento cultural que puso en valor el trabajo de los artistas de la comunidad y promovió el encuentro a través del teatro.

El elenco estuvo integrado por Claudia Burdman, Javier Chaia, Néstor Lencina, Ana Lía Floriani, Agustina Rodríguez, Lorena Solaiman, Diego Milipil, Hamed Lencina, Elian Catrín e Ignacio Lencina, quienes recibieron el reconocimiento y el aplauso de los asistentes por sus destacadas interpretaciones.

Desde la organización felicitaron a todos los integrantes del grupo Renacer por el compromiso y la dedicación demostrados, destacando la importancia de seguir impulsando actividades culturales que fortalezcan la vida social y artística de la comunidad.