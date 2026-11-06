Activamente invita a las personas mayores a una jornada en Valcheta

El programa Activamente realizará una nueva jornada el viernes 6 de noviembre en Valcheta. La propuesta está destinada para que personas mayores puedan compartir una tarde de recreación, diversión y participación social. La invitación es abierta para disfrutar de un espacio de encuentro e intercambio.

La actividad se desarrollará de 14 a 17 en el Centro de Jubilados y Pensionados de Valcheta, ubicado en la intersección de las calles Vicente López y Gobernadora Pagano, y será organizada de manera conjunta con el Municipio, en una iniciativa que busca acercar esta propuesta a toda la comunidad.

Las próximas jornadas de ActivaMente se realizarán en Luis Beltrán, General Roca y Chichinales, donde el programa continuará recorriendo la provincia.

A través de estas iniciativas, el Ministerio de Desarrollo Humano promueve espacios de contención, recreación y participación que fortalecen los vínculos sociales y contribuyen al bienestar de las personas mayores.

