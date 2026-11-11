El IPROSS y PROFARSE amplían el acceso gratuito a preservativos en todo Río Negro

El IPROSS y PROFARSE amplían los puntos de acceso gratuito a preservativos en toda la provincia, a través de las 42 delegaciones de la obra social. La iniciativa forma parte de una política pública de prevención y cuidado de la salud sexual impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, que busca acercar herramientas de prevención a cada localidad rionegrina y facilitar el acceso a estos insumos.

La acción se enmarca en una estrategia sanitaria que prioriza la prevención y busca fortalecer el acceso a herramientas de cuidado, especialmente frente al aumento de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis, que representan un desafío para la salud pública.

A través del trabajo conjunto entre el IPROSS y el laboratorio provincial, los preservativos se distribuyen en las delegaciones de la obra social, que funcionan como puntos de acceso para afiliadas y afiliados en las distintas regiones de Río Negro.

De esta manera, la iniciativa aprovecha la presencia territorial del IPROSS para garantizar que las personas puedan acceder a estos insumos de manera gratuita y sencilla, desde la cordillera hasta la costa y el Valle.

La Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, destacó la importancia de anticiparse a los problemas sanitarios y sostener políticas de prevención: “Cuando la salud sexual se ve afectada y el contexto es adverso, lo primero que refuerza un Estado eficiente es la prevención”.

La iniciativa refleja un modelo de gestión basado en la articulación de los recursos públicos. En este caso, el trabajo entre la obra social provincial y PROFARSE permite sumar capacidades para ampliar el alcance de las políticas sanitarias y contribuir a las acciones de prevención que lleva adelante el Ministerio de Salud.

La propuesta también pone en valor el rol de las delegaciones del IPROSS como espacios de cercanía con la comunidad, que permiten acercar servicios y políticas públicas a distintos puntos del territorio. Con esta acción, Río Negro reafirma el compromiso de sostener políticas de salud sexual que prioricen la prevención, el acceso y el cuidado de la población.