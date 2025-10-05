Provincia

IPROSS pone en funcionamiento el nuevo sistema digital SINTRA

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) puso en funcionamiento el nuevo Sistema Integral de Registros Anexos (SINTRA), un módulo que representa un importante avance en la modernización y despapelización de los procesos administrativos, desarrollado por profesionales de la institución.

Con la puesta en marcha de SINTRA para todos los prestadores, tanto para internaciones como para asistencia ambulatoria, IPROSS implementará una gestión más ágil, eficiente y transparente, centrada en el bienestar de sus afiliados.

El sistema permite la digitalización y sistematización de toda la documentación respaldatoria de las prestaciones, reemplazando la carga física por una digital. Esta innovación no solo agiliza los tiempos de tramitación, sino que también garantiza el acceso a la información en tiempo real, mejorando la calidad del servicio para los afiliados.

Entre los principales beneficios se destacan:

  • Modernización de procesos, facilitando la adaptación a nuevas tecnologías.
  • Despapelización, reduciendo el uso de papel y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
  • Sistematización, asegurando un flujo de trabajo más organizado y accesible.
  • Optimización de trámites, acortando los tiempos de espera y mejorando la experiencia del usuario.
  • IPROSS reafirma así su compromiso con la calidad de atención y la satisfacción de sus afiliados, estableciendo un camino hacia una gestión más transparente y centrada en las necesidades de la comunidad.

Los prestadores se encuentran familiarizarse con el nuevo sistema SINTRA y participan activamente de las capacitaciones programadas, garantizando una transición exitosa hacia este moderno modelo operativo.

