Pilcaniyeu Regionales

Tren Turístico: recorrido nocturno con descuento a residentes

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Tren Turístico de Tren Patagónico continúa ofreciendo sus salidas nocturnas desde San Carlos de Bariloche hacia la estación Perito Moreno, un recorrido que combina la belleza de la cordillera y la estepa rionegrina con gastronomía regional y música en vivo, cada sábado a las 18.

El viaje, de menos de una hora, atraviesa puntos emblemáticos como el puente sobre el río Ñirihuau y miradores naturales con vistas panorámicas de Bariloche y los cerros Catedral y Tronador. Durante el trayecto, un guía acompaña a los pasajeros con historias y relatos que enriquecen la experiencia. Al llegar a la estación Perito Moreno, los visitantes son recibidos en la histórica Casa de Técon chocolate caliente o vino y canapés, seguido de una parrillada patagónica con música en vivo en el Quincho de la estación.

El menú incluye empanadas, asado, cordero alasador, chorizos, morcilla y achuras, acompañados de ensaladas o papas fritas, pan, tortasfritas y postre, con opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos (bebidas no incluidas).

Promoción especial para residentes

Además de la tarifa diferenciada para residentes de Río Negro, ahora Tren Patagónico ofrece un 20% de descuento adicional, con los siguientes valores:

● Adultos: $89.000

● Jubilados: $76.000

● Menores de 4 a 12 años: $66.000

● Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Tarifas para no residentes

● Adultos: $125.000

● Jubilados: $106.000

● Menores de 4 a 12 años: $92.700

● Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Información y venta de pasajes

Los tickets pueden adquirirse en la web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar o enboleterías presenciales:San Carlos de Bariloche –

Boletería CentroDirección: Francisco Pascasio Moreno 200, San Carlos de Bariloche, Río Negro

Whatsapp: (+54 9) 2940-413881

E-mail: barilochecentro@trenpatagonicosa.com.ar

Next Post

Provincia

ActivaMente: más de 6000 personas mayores disfrutaron su día

dom Oct 5 , 2025
Con un multitudinario encuentro en el estadio Luis Maiolino de General Roca, la Provincia conmemoró este jueves el Día Internacional de las Personas Mayores, en el marco del programa de integración ActivaMente. Más de 6.000 personas mayores disfrutaron de una jornada llena de música, color y alegría, en un evento […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias