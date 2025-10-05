Tren Turístico: recorrido nocturno con descuento a residentes

El Tren Turístico de Tren Patagónico continúa ofreciendo sus salidas nocturnas desde San Carlos de Bariloche hacia la estación Perito Moreno, un recorrido que combina la belleza de la cordillera y la estepa rionegrina con gastronomía regional y música en vivo, cada sábado a las 18.

El viaje, de menos de una hora, atraviesa puntos emblemáticos como el puente sobre el río Ñirihuau y miradores naturales con vistas panorámicas de Bariloche y los cerros Catedral y Tronador. Durante el trayecto, un guía acompaña a los pasajeros con historias y relatos que enriquecen la experiencia. Al llegar a la estación Perito Moreno, los visitantes son recibidos en la histórica Casa de Técon chocolate caliente o vino y canapés, seguido de una parrillada patagónica con música en vivo en el Quincho de la estación.

El menú incluye empanadas, asado, cordero alasador, chorizos, morcilla y achuras, acompañados de ensaladas o papas fritas, pan, tortasfritas y postre, con opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos (bebidas no incluidas).

Promoción especial para residentes

Además de la tarifa diferenciada para residentes de Río Negro, ahora Tren Patagónico ofrece un 20% de descuento adicional, con los siguientes valores:

● Adultos: $89.000

● Jubilados: $76.000

● Menores de 4 a 12 años: $66.000

● Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Tarifas para no residentes

● Adultos: $125.000

● Jubilados: $106.000

● Menores de 4 a 12 años: $92.700

● Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Información y venta de pasajes

Los tickets pueden adquirirse en la web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar o enboleterías presenciales:San Carlos de Bariloche –

Boletería CentroDirección: Francisco Pascasio Moreno 200, San Carlos de Bariloche, Río Negro

Whatsapp: (+54 9) 2940-413881

E-mail: barilochecentro@trenpatagonicosa.com.ar