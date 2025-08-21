Jacobacci Noticia del día Regionales

Yuthiel se presenta en el 109° Aniversario de Jacobacci

Ricardo Manrique 11 horas ago

El sábado 13 de septiembre, Ingeniero Jacobacci vivirá una noche especial para conmemorar su 109° aniversario con una gran fiesta en el Gimnasio Municipal.

La celebración incluirá la elección de la Embajadora y Vice-embajadora, un momento de encuentro con la tradicional torta de cumpleaños y brindis, y el gran cierre musical con todo el ritmo de Yuthiel, para bailar y compartir entre vecinos y vecinas.

Las entradas anticipadas, con un valor de $10.000, ya se encuentran a la venta en el Bicentenario.

Será una oportunidad única para reunirnos, disfrutar y seguir celebrando juntos la historia y el presente de nuestra comunidad.

Yuthiel Pérez es un músico cubano que formó parte de Banda XXI desde 2002 hasta 2018. Tu amor me hace bien, escúchame, He tratado de olvidarte y  Pasión de sábado son algunos de los éxitos que el Cuba interpretó con la banda y quedaron grabados en el corazón de sus seguidores. En diálogo con Cuarteteando, el músico contó cómo es su vida en Miami, su nueva etapa músical, su relación actual con Banda XXI y mucho más.

