Aspirantes policiales participaron del Día de la Infancia en Los Menucos

Este miércoles se celebró el Día de la Infancia en la localidad de Los Menucos, en un evento organizado en conjunto por el Jardín N° 75, el Jardín Maternal local, el Municipio y la Escuela de Suboficiales y Agentes de Los Menucos.

Alrededor de 170 niñas y niños, alumnos de los jardines disfrutaron de una jornada recreativa pensada especialmente para ellos. Una de las atracciones más celebradas fue la participación de los aspirantes a agentes de policía, quienes asistieron caracterizados como personajes infantiles, generando un clima de cercanía, alegría y juego.

Esta participación se enmarca en una propuesta de la institución policial para fortalecer su vínculo con la comunidad desde una perspectiva más social, accesible y humana.