Inscripciones abiertas para ser Embajadora del 109° Aniversario de Jacobacci

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci invita a todas las jóvenes de la localidad a participar del proceso de selección para Embajadora y Viceembajadora del 109° Aniversario de nuestra ciudad.

La actual 108° Embajadora, Sofía Rivas, y la 108° Viceembajadora, Morena García, convocan a sumarse a esta experiencia que busca reconocer y destacar el compromiso, la identidad y el espíritu de nuestras representantes.

Las interesadas podrán inscribirse completando el formulario online disponible en el siguiente enlace:

🔗 Formulario de inscripción

Para consultas y más información, comunicarse al 📞 294 490 1813.

Esta es una oportunidad para representar a Jacobacci en un año muy especial, siendo parte activa de las actividades y celebraciones de nuestro aniversario.